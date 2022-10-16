تعادل مخيب بين ليستر وكريستال بالاس

تعادل مخيب بين ليستر وكريستال بالاسخيم تعادل سلبي مخيب على مباراة ليستر سيتي وضيفه كريستال بالاس، يوم السبت، في المرحلة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فصعد الأول مؤقتا من قاع الترتيب.

ورغم حفاظه على شباكه نظيفة، إلا أن ليستر، صاحب أسوأ دفاع حتى الآن (24 هدفا)، لم يستطع الوصول إلى شباك ضيفه.

وكان ليستر الأفضل استحواذا دون تمكن جيمس ماديسون ورفاقه من تسجيل هدف التقدم، رغم الدفع بالمهاجم المخضرم جيمي فاردي في الدقيقة 65.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الـ19، متقدما بفارق الأهداف عن نوتنغهام فوريست صاحب المركز الـ20 الأخير والذي يحل لاحقا ضيفا على ولفرهامبتون.

أما كريستال بالاس، فقد رفع رصيده إلى 10 نقاط من 9 مباريات، ويحتل المركز الـ13.

وفي أبرز مباريات السبت، يلعب توتنهام الثالث مع إيفرتون الـ12، فيما تشهد المرحلة مباراة نارية غدا الأحد بين مانشستر سيتي حامل اللقب وثاني الترتيب مع مضيفه ليفربول الـ11.