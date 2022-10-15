موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال افريقيا والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم السبت الموافق 15 أكتوبر 2022، مع ضيفه الاتحاد المنستيري التونسي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال افريقيا لموسم 2022-2023.وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في تونس يوم الأحد الماضي أنتهت بفوز المارد الأحمر بهدف في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.
موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال افريقيا :
تقام مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال افريقيا في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال أفريقيا.
أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورت عن نقل أحداث المباراة على قناة أون تايم سبورت بالإضافة إلي الوطنية التونسية.