موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال افريقيا والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم السبت الموافق 15 أكتوبر 2022، مع ضيفه الاتحاد المنستيري التونسي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال افريقيا لموسم 2022-2023.وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في تونس يوم الأحد الماضي أنتهت بفوز المارد الأحمر بهدف في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال افريقيا :