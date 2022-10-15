ثنائية توني تمنح برينتفورد نقاط برايتون
فاز برينتفورد على ضيفه برايتون 2-صفر، في افتتاح المرحلة 11 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة.
ورفع برينتفورد رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، بفارق نقطة خلف برايتون صاحب المركز السابع، والذي لم يحقق أي فوز تحت قيادة مدربه الجديد روبيرتو دي زيربي، منذ تولى المهمة خلفا لجراهام بوتر الذي رحل لتدريب تشيلسي.
وتقدم برينتفورد عن طريق إيفان توني في الدقيقة 27، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 64 من ضربة جزاء.
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