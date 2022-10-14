تكريم أبطال الجمهورية للدراجات الهوائية بصنعاء

تكريم أبطال الجمهورية للدراجات الهوائية بصنعاءكرّم رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس ووكيل قطاع الرياضة بوزارة الشباب علي هضبان، اليوم الفائزين في بطولة الجمهورية للدراجات الهوائية التي نظمها اتحاد اللعبة بدعم صندوق رعاية النشء احتفاءً بأعياد الثورة اليمنية.

شارك في البطولة التي استمرت ثلاثة أيام، 12 منتخباً من أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، تعز، عدن حضرموت الوادي، حضرموت الساحل، لحج، أبين، ذمار، الضالع، إب والحديدة.

وخلال التكريم بميدان السبعين، أكد رئيس مجلس الشورى، أهمية البطولة التي تزامنت مع الاحتفال بالعيد الـ 59 لثورة 14 أكتوبر، وجمالية البطولة التي جسدتها مشاركة واسعة من مختلف المحافظات، ولم تكن حكرًا على محافظة بعينها.

وأشاد بتفاعل المشاركين في البطولة وتحملهم عناء السفر، ودور وزارة الشباب واتحاد الدراجات في تنظيم الفعاليات الرياضية التي جمعت أبناء اليمن الواحد وشكلت لوحة إبداعية في التنافس الحميم.

فيما أكد وكيل قطاع الرياضة هضبان، أن تواجد اللاعبين من مختلف المحافظات، يثبت تلاحم أبناء اليمن، وتوحيدهم .. منوهاً بالجهود المبذولة في إنجاح البطولة التي شهدت زخماً وحضورا واسعاً لمحبي وممارسي لعبة الدراجات الهوائية.

ولفت إلى أهمية البطولة في إبراز وتنمية قدرات المشاركين بما يسهم في رفع المستوى الفني وتمثيل اليمن في المحافل الخارجية.

وفي التكريم بحضور رئيس اتحاد الدراجات محمد العيدروس، أشار أمين عام الاتحاد عبد الفتاح إسماعيل الخولاني إلى نجاح البطولة التي شهدت حضوراً لافتاً للاعبي الدراجات من مختلف المحافظات.

وأكد أن الاتحاد بذل ما بوسعه لتخرج البطولة بصورة مشرفة وجمع أبناء اليمن في بوتقة الإخاء، وإرسال رسالة بأن الرياضة تحمل راية السلام لكافة شعوب العالم.

وبارك للفائزين بالمراكز الأولى للبطولة، التي تأتي ضمن أنشطة وبرامج الاتحاد.

كلمة المشاركين التي ألقاها محمد صالح سالم، أشادت بالتنظيم والاستضافة للفرق التي جاءت من خارج العاصمة صنعاء، لتشكل البطولة لوحة وطنية.

عقب ذلك سلّم رئيس مجلس الشورى وأمين عام محلي محافظة صنعاء عبد القادر الجيلاني ووكلاء وزارة الشباب لقطاع الرياضة هضبان وأمانة العاصمة حسن قاضي ومحافظة صنعاء طالب دحان ومدير مكتب الشباب بالأمانة عبد الله عبيد ونائب رئيس اتحاد الدراجات أحمد الجفري، للفائزين بالمراكز الأولى للبطولة بكؤوس وميداليات ملونة ومبالغ مالية.

حيث فاز بالمركز الأول في "فردي العام كبار"، حمدي المشرقي من صنعاء وحل ثانياً أسامة الكولي من صنعاء، وثالثاً يوسف بابطاط من حضرموت الوادي.

وفي فردي عام شباب، حقق المركز الأول صالح محمد ناصر من عدن وحل ثانياً عبدالرحمن أحمد من عدن وثالثاً عبدالعزيز عوضان من حضرموت الوادي.

وضمن منافسات فردي عام ناشئين، أحرز عبدالله بازهير من حضرموت الوادي المركز الأول وحل ثانياً يوسف محمد عبد الواسع من عدن وثالثاً علي هادي بكر من حضرموت الوادي.

وحملّت كؤوس البطولة أسماء رموز لعبة الدراجات، حيث حمل كأس فئة الكبار اسم الفقيد أحمد عبد الرزاق جميل بطل الجمهورية والأمانة، وحمل كأس الشباب اسم الفقيد ياسر محفوظ بطل عدن ولاعب المنتخب الوطني، أما كأس الناشئين فقد حمل اسم الفقيد عصام عبد الله المقرمي لاعب المنتخب الوطني وأمانة العاصمة.

يذكر أن برنامج البطولة تضمن رحلات ترفيهية للمشاركين شملت شبام كوكبان التاريخية، ودار الحجر وجامع الشعب.