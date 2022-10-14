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مانشستر يونايتد يصعق أومونيا بهدف قاتل

حقق مانشستر يونايتد فوزاً بشق الأنفس على ضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي 1-0، يوم الخميس، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي. مانشستر يونايتد يصعق أومونيا بهدف قاتلحقق مانشستر يونايتد فوزاً بشق الأنفس على ضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي 1-0، يوم الخميس، ضمن منافسات المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي. وسجل البديل سكوت ماكتوميناي هدف المباراة الوحيد لصالح الشياطين الحمر، في الدقيقة 90+3. وبهذا الفوز، حافظ يونايتد على آماله في التأهل إلى الدور الثاني كمتصدر للمجموعة، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين وراء صاحب المركز الأول، ريال سوسيداد، فيما بقي رصيد أومونيا خاليا من النقاط، في المركز الأخير.

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