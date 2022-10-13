انت الان تتابع خبر إستعدوا للقمة النارية.. الكشف عن سعر تذكرة الاهلي والزمالك في السوبر المصري 2022 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - علن مجلس أبوظبي خلال الفترة الماضية سعر تذكرة الاهلي والزمالك في السوبر المصري الذي يقام على أراضي الإمارات العربية المتحدة حيث يطمح مشجعي القلعة الحمراء والمارد الأبيض على الكيفية التي يمكن بواسطتها شراء التذاكر لحضور المواجهة من أرضية الملعب وبالأخص أنها تعد افتتاحية مباريات الموسم الجديد 2022-2023.

ويأتي سعر تذكرة الاهلي والزمالك في السوبر المصري على النحو التالي :-

– صالة كرة القدم: 1050 درهمًا إماراتيًا.

– صالة العرض: 840 درهمًا إماراتيًا.

– صالة النادي وهي التي تشمل منطقة المأكولات والمشروبات: 735 درهمًا إماراتيًا.

– تراس النادي الجنوبي: 700 درهم إماراتي.

– الدرجة الخامسة: 500 درهم إمارتي.

– مقاعد محجوزة في GA1 فئة: 300 درهم إماراتي.

– GA2 فئة: 200 درهم إماراتي.

– GA3 فئة: 150 درهمًا إماراتيًا.

– GA4 فئة: 100 درهم إماراتي.

– GA5 فئة: 50 درهمًا إماراتيًا.

– الصندوق: 50،000 درهم إماراتي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري والقنوات الناقلة

ومن المُنتظر أن تنطلق مواجهة الأهلي والزمالك يوم الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجاري على ملعب إستاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيتم فتح أبواب الملعب أمام الجماهير اعتبارًا من الساعة الخامسة مساءًا على أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

في الوقت الذي تنقل فيه فعاليات تلك المواجهة عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري والوحيد لمباريات كرة القدم المصرية بتعليق مدحت شلبي.