انت الان تتابع خبر بالصفقات الجديدة.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة فلامبو في دوري أبطال أفريقيا 2022 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - إستقر البرتغالي جيوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على التشكيلة التي سيدخل بها القلعة البيضاء مواجهة فريق نادي فلامبو البوروندي لحساب مباريات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الكروي الجديد 2022-2023 والتي تقام بينهما يوم غدًا الجمعة على ملعب إستاد برج العرب بالاسكندرية.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة فلامبو في دوري أبطال أفريقيا

ومن المُنتظر أن يلعب فريق نادي الزمالك تلك المواجهة بنفس الأسماء التي شاركت في مواجهة الذهاب يوم الأحد على ملعب إستاد برج العرب بالاسكندرية والتي حسمها أبناء فيريرا بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء سجله النجم حسام عبد المجيد.

حيث سيظهر في التشكيل النجم الدولي المغربي زكريا الوردي بجانب السنغالي إبراهيما نداي بجانب تواجد عمر جابر الوافد من بيراميدز وحمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني مع حسام عبد المجيد واحمد فتوح في الدفاع.

ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع لتلك المواجهة كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – أحمد فتوح

خط الوسط : محمد أشرف “روقا” – زكريا الوردي – عمر جابر – أحمد مصطفى” زيزو” – إبراهيما نداي

خط الهجوم : سيف الجزيري

فيما سيتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من :-

محمد صبحي ومصطفى الزناري وسيد عبد الله “نيمار” ومحمد طارق ومحمد عبد الشافي ويوسف إبراهيم “اوباما” وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف.

يُذكر أن نادي الزمالك يمني النفس بالحصول على اللقب السادس له في بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث تغيب تلك الأميرة الأفريقية عن الخزائن منذ العام 2002.