انت الان تتابع خبر ببلاش.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وفلامبو في إياب دور الـ32 من أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث عشاق القلعة البيضاء عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وفلامبو في الموقعة التي تجمع بينهما يوم غدًا الجمعة الموافق الرابع عشر من شهر أكتوبر لحساب مباريات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

مباراة الزمالك وفلامبو

ويدخل نادي الزمالك تلك المواجهة منتشيًا بالفوز الذي حققه في مواجهة الذهاب بهدف نظيف سجله النجم حسام عبد المجيد من ضربة رأسية بعد عرضية من أحمد السيد زيزو من الناحية اليمنى.

وسيدخل فيريرا تلك المواجهة بالتشكيل الأساسي له المكون من اللاعبين الجدد أبرزهم زكريا الوردي بالإضافة إلى الدولي السنغالي إبراهيما نداي.

فيما سيطمح فريق نادي فلامبو في تحقيق المفاجأة والفوز بهدف نظيف من أجل الدخول للوقت الإضافي ومن ثم ركلات الترجيح ولو أن الأمر يبدو صعبًا بسبب مستواهم الفني الضعيف بعد مباراة الذهاب.

موعد مباراة الزمالك وفلامبو بطل بوروندي

وتنطلق فعاليات تلك المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ويمكن مشاهدتها عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري والوحيد لمباريات الأندية والمنتخبات المصرية بتعليق المعلق الكبير حاتم بطيشة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وفلامبو

ويمكن الحصول على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وفلامبو وفق ما يلي :-

القمر التردد FEC/SR الخطأ

نايل سات 11861 27500 – أفقي 3/4

أسم القناة .. on time sport