انت الان تتابع خبر موعد مباراة الزمالك وفلامبو بطل بوروندي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تقام يوم غدًا الجمعة الموافق الرابع عشر من شهر أكتوبر للعام الجاري 2022 مواجهة الزمالك وفلامبو بطل بوروندي لحساب مباريات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الكروي الجديد وهي التي يمني فيها أبناء فيريرا النفس بتحقيق الفوز وتأكيد تأهلهم لدور المجموعات.

وسبق وأن تمكن فريق نادي الزمالك من حسم مواجهة الذهاب التي أقيمت على ملعب برج العرب بالاسكندرية يوم الأحد الموافق التاسع من اكتوبر بهدف واحد مقابل لا شيء سجله اللاعب حسام عبد المجيد من ضربة رأسيه.

ويكفي الزمالك في تلك المواجهة التعادل على أقصى تقدير أو الفوز بأي نتيجة من أجل تأكيد العبور لدور المجموعات بحثًا عن التتويج باللقب الأول للفريق منذ عشرين عامًا حيث يعود التتويج الأخير للقلعة البيضاء بالأميرة الأفريقية للعام 2002 على حساب الرجاء المغربي.

توقيت متابعة مباراة الزمالك وفلامبو

تنطلق فعاليات مواجهة الزمالك وفلامبو يوم غدًا الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة بينما يمكن لعشاق القلعة البيضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة مشاهدة المواجهة اعتبارًا من الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفلامبو على الهواء مباشرًة

تنقل مواجهة المارد الأبيض مع بطل بوروندي عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري والوحيد لمباريات الاندية والمنتخبات المصرية ويعلق عليها المعلق الكبير حاتم بطيشة.