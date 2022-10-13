انت الان تتابع خبر "رغم الهاتريك" يويفا يوجه ضربة موجعة وغير متوقعة لمحمد صلاح عقب مباراة رينجرز والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - من جديد يعود الملك المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للتسجيل مرة أخرى بعد غيابه عن التسجيل في المباراة السابقة لليفربول في الدوري الإنجليزي، حيث استطاع النجم المصري العالمي محمد صلاح قيادة فريقه مساء أمس الأربعاء لتحقيق فوز كبير وعريض على فريق رينجرز الأسكتلندي في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث انتهت المباراة بفوز الريدز بنتيجة 7 أهداف مقابل هدف وحيد لرينجرز، وكان رجال يورجن كلوب في حاجة لهذا الفوز العريص قبل مواجهة السيتي في الدوري الانجليزي الاسبوع المقبل.

وقد شهدت المباراة تألق كبير وملفت للنظر للفرعون المصري محمد صلاح والذي شارك في المباراة كبديل في الدقيقة 70 من زمن اللقاء، حيث استطاع الفرعون المصري تسجيل أسرع هاتريك في تاريخ دوري أبطال أوروبا، ولم يحتاج النجم المصري سوى خمس عشرة دقيقة لتسجيل أهدافه الثلاثة في المباراة، وبهذا الهاتريك استطاع محمد صلاح تكسير العديد من الأرقام القياسية للعديد من نجوم كرة القدم في دوري أبطال أوروبا، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربل إلى تسع نقاط يحتل بها المركز الثاني في المجموعة خلف نابولي الإيطالي.

ورغم هاتريك محمد صلاح وتألقه في هذه المباراة إلا أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” وجه صدمة كبيرة وضربة موجعة لمحمد صلاح عقب انتهار المباراة، حيث اختار الموقع الرسمي لليويفا النجم البرازيلي روبرت فيرمينو نجم الريدز كأفضل لاعب في هذه المباراة وليس محمد صلاح، وهذا ما تسبب في صدمة لجميع محبي محمد صلاح.