موعد مباراة مانشستر يونايتد واومونيا نيقوسيا في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

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رياض - احمد صلاح - يلتقي اليوم الخميس الموافق 13 أكتوبر 2022، الفريق الأول لكرة القدم الإنجليزي مانشستر يونايتد مع اومونيا نيقوسيا القبرصي في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجديد 2022-2023 على أرضية ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمرويسعي مانشستر يونايتد بقيادة النجم البرتغالي كريستانو رونالد في تحقيق الفوز في أمام اومونيا نيقوسيا بعد الفوز في الجولة الماضية على شريف تيراسبول المالديفي بنتيجة هدفين دون رد..
موعد مباراة مانشستر يونايتد واومونيا نيقوسيا في الدوري الأوروبي:
تقام مباراة مانشستر يونايتد واومونيا نيقوسيا في الدوري الأوروبي ، في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد واومونيا نيقوسيا في الدوري الأوروبي :
تقوم قناة “beIN Sports HD 1 English” بنقل مباراة مانشستر يونايتد واومونيا نيقوسيا.