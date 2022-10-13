انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة.. ترقبوا كل جديد وقوى النهاردة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يريد الجميع معرفة جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة في البطولات الأوروبية المختلفة، وهي من أبرز الأشياء والمباريات التي يحب متابعتها كل عشاق الساحرة المستديرة، وتقام الكثير من المباريات الهامة اليوم الخميس لأنها من المنافسات الخاصة ببطولات الأندية الأوروبية.
جدول الدوري الأوروبي دور المجموعات
وتستمر المتعة والإثارة لكرة القدم اليوم الخميس، وتوجد مباريات أوروبية مميزة ومنافسات قوية يريد متابعتها الجميع، وهذا يأتي في الدوري الأوروبي تقام 16 مباراة مساء اليوم، ويأتي الجدول كما يلي:
جدول دوري المؤتمر الأوروبي
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|وست هام – أندرلخت
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|أوستريا فيينا -فياريال
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD Xtra 1
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|بودو/جليمت – آرسنال
|18:45 مصر، 19:45 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|ريال بيتيس – روما
|18:45 مصر، 19:45 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|ريال سوسييداد – شيريف تيراسبول
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD Xtra 2
|مانشستر يونايتد – أومونيا نيقوسيا
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium