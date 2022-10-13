انت الان تتابع خبر ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الرابعة.. نابولي في القمة وبعده ليفربول والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتهت منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022/2023، وحصل فريقان فقط على تحقيق العلامة الكاملة وتحقيق الفوز الـ 4 على التوالي، وهما كلاً من نابولي الإيطالي وميونخ الألماني.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الرابعة اليوم