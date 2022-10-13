ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الرابعة.. نابولي في القمة وبعده ليفربول

رياض - احمد صلاح - انتهت منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022/2023، وحصل فريقان فقط على تحقيق العلامة الكاملة وتحقيق الفوز الـ 4 على التوالي، وهما كلاً من نابولي الإيطالي وميونخ الألماني.
ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الرابعة اليوم
المجموعة الأولى:
نابولي: 12 نقطة
ليفربول: 9 نقاط
أياكس: 3 نقاط
رينجرز: صفر نقاط
المجموعة الثانية:
كلوب بروج: 10 نقاط
بورتو: 6 نقاط
أتلتيكو مدريد: 4 نقاط
باير ليفركوزن: 3 نقاط
المجموعة الثالثة:
بايرن ميونخ: 12 نقطة
إنتر ميلان: 7 نقاط
برشلونة: 4 نقاط
فيكتوريا بلزن: صفر نقاط
المجموعة الرابعة:
توتنهام: 7 نقاط
مارسيليا: 6 نقاط
سبورتنج لشبونة: 6 نقاط
اينتراخت فرانكفورت: 4 نقاط
المجموعة الخامسة:
تشيلسي: 7 نقاط
سالزبورج: 6 نقاط
دينامو زغرب: 4 نقاط
ميلان: 4 نقاط
المجموعة السادسة:
ريال مدريد: 10 نقاط
لايبزيج: 6 نقاط
شاختار دونيتسك: 5 نقاط
سيلتك: 1 نقطة
المجموعة السابعة:
مانشستر سيتي: 10 نقاط
بروسيا دورتموند: 7 نقاط
كوبنهاجن: 2 نقطة
إشبيلية: 2 نقطة
المجموعة الثامنة:
باريس سان جيرمان: 8 نقاط
بنفيكا: 8 نقاط
يوفنتوس: 3 نقاط
مكابي: 3 نقاط