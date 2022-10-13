الرياضة

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الرابعة.. نابولي في القمة وبعده ليفربول

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الرابعة.. نابولي في القمة وبعده ليفربول والان مع التفاصيل
 

رياض - احمد صلاح - انتهت منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022/2023، وحصل فريقان فقط على تحقيق العلامة الكاملة وتحقيق الفوز الـ 4 على التوالي، وهما كلاً من نابولي الإيطالي وميونخ الألماني.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الرابعة اليوم

وفاز ليفربول الإنجليزي أمام جلاسكو رينجرز الأسكتلندي بنتيجة 7 مقابل 1 في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء على ملعب “ايبروكس”، وهي من ضمن المنافسات الخاصة بالجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2023، ويأتي الترتيب كما يلي:

المجموعة الأولى:

نابولي: 12 نقطة

ليفربول: 9 نقاط

أياكس: 3 نقاط

رينجرز: صفر نقاط

المجموعة الثانية:

كلوب بروج: 10 نقاط

بورتو: 6 نقاط

أتلتيكو مدريد: 4 نقاط

باير ليفركوزن: 3 نقاط

المجموعة الثالثة:

بايرن ميونخ: 12 نقطة

إنتر ميلان: 7 نقاط

برشلونة: 4 نقاط

فيكتوريا بلزن: صفر نقاط

المجموعة الرابعة:

توتنهام: 7 نقاط

مارسيليا: 6 نقاط

سبورتنج لشبونة: 6 نقاط

اينتراخت فرانكفورت: 4 نقاط

المجموعة الخامسة:

تشيلسي: 7 نقاط

سالزبورج: 6 نقاط

دينامو زغرب: 4 نقاط

ميلان: 4 نقاط

المجموعة السادسة:

ريال مدريد: 10 نقاط

لايبزيج: 6 نقاط

شاختار دونيتسك: 5 نقاط

سيلتك: 1 نقطة

المجموعة السابعة:

مانشستر سيتي: 10 نقاط

بروسيا دورتموند: 7 نقاط

كوبنهاجن: 2 نقطة

إشبيلية: 2 نقطة

المجموعة الثامنة:

باريس سان جيرمان: 8 نقاط

بنفيكا: 8 نقاط

يوفنتوس: 3 نقاط

مكابي: 3 نقاط

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

قد تقرأ أيضا