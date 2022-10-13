انت الان تتابع خبر هجوم عنيف من الغيطي على سيد عبد الحفيظ: مشيت في سكة النصباية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي محمد الغيطي بتوجيه رسالة عنيفة للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، وذلك بعدما حصل على دكتواره، وهي التي تردد أنها من داخل أحد الجامعات الوهمية.

نصب سيد عبد الحفيظ باسم الدكتوراه الفخرية الغيطي يكشفه

وهاجم محمد الغيطي بعنف سيد عبد الحفيظ بسبب الدكتوراه، وقال له في برنامجه الذي يبث على على قناة الشمس، قائلاً “ليه يا سيد عبد الحفيظ تقبل دكتوراه وهمية، تقبلها على أي أساس هل على النكسة الكروية التي عليها النادي الأهلي؟، هل حصلت يا سيد عبد الحفيظ على دكتوراه وهمية بمناسبة تصريحاتك ومواقفك القديمة”.

وقال الغيطي “موضوع الدكتوراه الفخرية لا أقتنع به وأرى أنه نصباية كبيرة، فأنت يا سيد مشيت في سكة النصباية، والدكتوراه دي اللي بياخدها بيطلع عينه سنين طويلة ولجان علمية بتراجعه، أنا مش عارف دكتوراه فخرية على إيه”.