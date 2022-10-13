تعرف على الفرق المتأهلة إلى حد الآن إلى دور 16 من دوري أبطال أوروبا

ضمنت 5 أندية مقاعدها في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ليتبقى 11 مقعدا من المنتظر أن تحسم خلال آخر جولتين من دور المجموعات.

يتأهل عن كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني، فيما ينتقل الفريق صاحب المركز الثالث إلى الدوري الأوروبي، لتبدأ من دور الستة عشر المواجهات الحاسمة التي ستحدد البطل في نهاية المسابقة للموسم.

الفرق المتأهلة لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

نابولي الإيطالي من المجموعة الأولى، كلوب بروغ البلجيكي عن المجموعة الثانية، بايرن ميونخ الالماني من المجموعة الثالثة، ريال مدريد الإسباني عن المجموعة السادسة، مانشستر سيتي عن المجوعة السابعة.

قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

وسيتم تقسيم الفرق إلى فئتين، الفئة الأولى تضم أصحاب صدارة مجموعاتهم، والثانية تضم أصحاب الوصافة.

لا يمكن أن يلتقي فريقان من نفس المجموعة في دور الـ16، وكذلك تجنب القرعة وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهات هذا الدور.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور الستة عشر في 7 نوفمبر.

وستقام الدفعة الأولى من مباريات الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يومي 14 و15 فيفري 2023، والدفعة الثانية بالأسبوع التالي في يومي 21 و22 فيفري.

أما مباريات الإياب، فيقام الجزء الأول منها يومي 7 و8 مارس 2023، ويختتم دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بمباريات يومي 14 و15 مارس 2023.

المصدر: وكالات