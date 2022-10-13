مفاجأة في عقد هالاند.. شرط جزائي ضخم وحظر إنجليزي

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن عقد المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند مع مانشستر سيتي، يتضمن شرطا جزائيا ضخما.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي 200 مليون يورو (194,07 مليون دولار) في حال انتقال اللاعب لأي ناد خارج الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأوضح تقرير صحيفة "ذا أثلتيك" أن الشرط الجزائي يمكن تفعيله في صيف عام 2024.

وكان النجم النرويجي قد انضم إلى مانشستر سيتي قادما من بوروسيا دورتموند الألماني في وقت سابق من العام الجاري مقابل 75 مليون يورو، وقدم بداية رائعة لمشواره مع سيتي تحت قيادة المدير الفني بيب جوارديولا.

وسجل هالاند 20 هدفا في تسع مباريات بالدوري الإنجليزي وثلاث مباريات بدوري أبطال أوروبا حتى الآن في الموسم الجاري.

ووفقا للحساب الرسمي لـ"البريمييرليغ" على "تويتر"، فإن هالاند يتمتع بمعدل تسجيل للأهداف في الدوري الإنجليزي يبلغ هدفا واحدا كل 48 دقيقة، وهو الأفضل حتى الآن في تاريخ المسابقة بين اللاعبين الذين سجلوا أكثر من هدف واحد.

المصدر: وكالات