هاتريك صلاح يقود ليفربول لإكتساح رينجرز

هاتريك صلاح يقود ليفربول لإكتساح رينجرزقسا ليفربول الإنجليزي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، على مضيفه رينجرز الأسكتلندي عندما تغلب عليه 7-1 بينها هاتريك تاريخي لمهاجمه الدولي المصري محمد صلاح الأربعاء في غلاسكو في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ودخل صلاح بديلا في الدقيقة 68، وسجل ثلاثيته في الدقائق 75 و80 و81 أي في مدى 6 دقائق و12 ثانية وهو الأسرع في تاريخ المسابقة حسب "أوبتا" للإحصائيات، كما أصبح صلاح أكثر لاعب من الدوري الإنجليزي يسجل أهدافاً في دوري أبطال أوروبا برصيد 38 هدفاً.

وسجل البرازيلي روبرتو فيرمينو ثنائية في الدقيقتين 24 و55، فيما سجل الهدفين الآخرين الأوروغوياني داروين نونيز (66) وهارفي إيليوت (87).

ورفع ليفربول رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط، بفارق 3 نقاط وراء المتصدر نابولي الذي ضمن بلوغه دور الستة عشر، ومتفوقا على أياكس بفارق 6 نقاط مع تبقي مباراتين فقط، فيما بقي رصيد رينجرز خاليا من النقاط في المركز الأخير.