نابولي يهزم أياكس ويبلغ ثمن نهائي الأبطال

نابولي يهزم أياكس ويبلغ ثمن نهائي الأبطالتأهل فريق نابولي الإيطالي إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على أياكس أمستردام الهولندي 4-2، يوم الأربعاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل المكسيكي هيرفينغ لوسانو، وجاكومو راسبادوري، والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا "من ركلة جزاء"، والنيجيري فيكتور أوسيمهين أهداف نابولي في الدقائق 4، و16، و62، و89 على الترتيب، بينما أحرز دافي كلانس وستيفن بيرخفين "من ركلة جزاء" هدفي أياكس أمستردام في الدقيقتين 49، و83.

وهذا الفوز هو الرابع تواليا لنابولي في دور المجموعات فعزز موقعه في صدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة بفارق 6 نقاط أمام ليفربول الإنجليزي الذي يحل ضيفا على رينجرز الاسكتلندي في وقت لاحق اليوم الأربعاء، فيما تجمد رصيد أياكس عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وتأهل بالتالي نابولي رسمياً للدور التالي من المسابقة القارية وذلك قبل نهاية مرحلة المجموعات بجولتين.

وكان نابولي قد حقق الفوز في لقاء الدور الأول على أياكس، بملعب الأخير وبين جماهيره بنتيجة 6-1.