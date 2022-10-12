انت الان تتابع خبر موعد مباراة ليفربول ورينجرز في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعود اليوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر2022، فريق ليفربول الإنجليزي الذي يلعب له نجم منتخب مصر محمد صلاح إلي منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، عندما يلتقي رينجرز الاسكتلندي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2022، على أرضية ملعب ايبروكس ستاديوم.وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز صلاح ورفاقه بنتيجة هدفين مقابل لا شئ، حيث يدخل لاعبو ليفربول هذه المباراة بعد هزيمة قاسية أمام آرسنال يوم الأحد الماضي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

موعد مباراة ليفربول ورينجرز في دوري أبطال أوروبا :