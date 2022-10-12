الرياضة

جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة.. حضروا نفسكم لماتشات قوية￼

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رياض - احمد صلاح - يريد الكثيرين معرفة جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، وذلك في البطولات والدوريات العربية والأوروبية، وسوف تقام الكثير من المباريات ذات الإثارة والمتعة الكبيرة اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتحسم لدرجة كبيرة شكل الدور القادم.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا

 
 
مباراة الموعد القناة الناقلة
نابولي – أياكس 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium
أتلتيكو مدريد – كلوب بروج 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium
رينجرز – ليفربول 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium
باير ليفركوزن – بورتو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Fr 7 HD max
برشلونة – إنتر ميلان 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium
فيكتوريا بلزن – بايرن ميونخ 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1
توتنهام – أينتراخت فرانكفورت 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium
سبورتينج لشبونة – مارسيليا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD Xtr2

 

جدول مباريات دوري يلو

المباراة الموعد القناة الناقلة
الساحل – أحد 17:50 السعودية، 16:50 مصر الرياضية السعودية
الشعلة – الخلود 18:05 السعودية، 17:05 مصر الرياضية السعودية
الفيصلي – القيصومة 18:10 السعودية، 17:10 مصر الرياضية السعودية
الجبلين – العروبة 20:00 السعودية، 19:00 مصر الرياضية السعودية
     
   
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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