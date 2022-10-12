انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة.. حضروا نفسكم لماتشات قوية والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يريد الكثيرين معرفة جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، وذلك في البطولات والدوريات العربية والأوروبية، وسوف تقام الكثير من المباريات ذات الإثارة والمتعة الكبيرة اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا، وتحسم لدرجة كبيرة شكل الدور القادم.
جدول مباريات دوري أبطال أوروبا
|مباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|نابولي – أياكس
|18:45 مصر، 19:45 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|أتلتيكو مدريد – كلوب بروج
|18:45 مصر، 19:45 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|رينجرز – ليفربول
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports 2 HD Premium
|باير ليفركوزن – بورتو
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports Fr 7 HD max
|برشلونة – إنتر ميلان
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|فيكتوريا بلزن – بايرن ميونخ
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD Xtra 1
|توتنهام – أينتراخت فرانكفورت
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports 3 HD Premium
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جدول مباريات دوري يلو