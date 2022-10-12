انت الان تتابع خبر عاجل.. صفقة الزمالك الأخيرة.. مفاجأة من العيار الثقيل يوضحها شوبير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرص الإعلامي أحمد شوبير ونجم النادي الأهلي السابق على تفجير مفاجأة من العيار الثقيل حول صفقة الزمالك الأخيرة، وهذا أثناء فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت في الساعات الأخيرة، وذلك بعد الاتفاق الأخير مع إدارة الفريق.

وكشف شوبير على إذاعة أون سبورت، قائلاً “إن إدارة الزمالك حصلت على الصفقة الأغلى هذا الموسم خلال الميركاتو الصيفي المنتهي، بعد إعلان التعاقد مع الجناح الهجومي مصطفى شلبي، نجم فريق إنبي”.

وتابع قائلاً “أن مسؤولو الزمالك حسموا التوقيع مع اللاعب بعد الاتفاق مع إدارة الفريق البترولي على قيمة الصفقة والتي وصلت إلى 20 مليون يورو”.

أخبار الزمالك منذ دقائق

وحدث في نادي الزمالك منذ قليل الكثير من الأحداث الهامة ومن أهمها أن عمرو السيسي يشارك للمرة الأولى في تدريب الزمالك، وأيضاً استعداد شيكابالا وإمام عاشور إلى مباراة فلامبو، وأيضاً يستمر جمعة في التأهيل، وتمديد التعاقد الخاص بـ سيد نيمار وحسام عبد المجيد.