سيتي يتعادل مع كوبنهاغن في دوري الأبطال

سيتي يتعادل مع كوبنهاغن في دوري الأبطالتعادل مانشستر سيتي مع مضيفه كوبنهاغن الدنماركي سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

وأكمل مانشستر سيتي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 30 بعد طرد سيرجيو غوميز، كما أبقى المدرب بيب غوارديولا الهداف النرويجي إرلينغ هالاند على مقاعد البدلاء لإراحته قبل لقاء ليفربول الأسبوع المقبل.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، كما رفع كوبنهاغن رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث.

وبإمكان مانشستر سيتي أن يتأهل رسميا لدور الـ16 في حال فوز بوروسيا دورتموند على إشبيلية في المباراة التي تقام في وقت لاحق.