سيتي يتعادل مع كوبنهاغن في دوري الأبطال
تعادل مانشستر سيتي مع مضيفه كوبنهاغن الدنماركي سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.
وأكمل مانشستر سيتي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 30 بعد طرد سيرجيو غوميز، كما أبقى المدرب بيب غوارديولا الهداف النرويجي إرلينغ هالاند على مقاعد البدلاء لإراحته قبل لقاء ليفربول الأسبوع المقبل.
ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، كما رفع كوبنهاغن رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث.
وبإمكان مانشستر سيتي أن يتأهل رسميا لدور الـ16 في حال فوز بوروسيا دورتموند على إشبيلية في المباراة التي تقام في وقت لاحق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيتي يتعادل مع كوبنهاغن في دوري الأبطال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.