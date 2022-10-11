أتلتيكو مدريد يتعاقد مع غريزمان حتى 2026
أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان مقابل 20 مليون يورو، بصفة دائمة، قادما من نادي برشلونة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن نادي العاصمة في بيان "وقع غريزمان عقداً يربطه بنادينا حتى 30 يونيو 2026".
وكان غريزمان تعاقد مع برشلونة قادماً من أتلتيكو مدريد عام 2019 مقابل 120 مليون يورو (116.5 مليون دولار)، بيد انه عانى لفرض نفسه في ملعب كامب نو، وأعير إلى أتلتيكو بالذات في أغسطس من العام الماضي.
وكان بطل العالم (31 )عاماً ضمن الخطط الرئيسة لمدرّبه الأرجنتيني دييغو سيميوني الموسم الماضي، لكنه تحوّل إلى مقاعد البدلاء في الموسم الجاري، في محاولة من أتلتيكو للتهرب من دفع 40 مليون يورو الزامية، بحال اشراكه أكثر من عدد محدّد من المباريات.
تضمن بندٌ بوجوب دفع 40 مليون يورو، بحال خاض أكثر من 45 دقيقة في 50% من مباريات أتلتيكو بين يوليو 2021 ويونيو 2023.
ومع اقتراب كأس العالم ورغبة غريزمان بمشاركة إضافية، تفاوض أتلتيكو وبرشلونة على عقد جديد مقدّر بعشرين مليون يورو، وأكّد رئيس برشلونة جوان لابورتا هذا الرقم في الجمعية العمومية للنادي الأحد.
وخاض غريزمان 303 مباريات مع "كولتشونيروس" مسجلاً 144 هدفاً على فترتين.
كما سجل 35 هدفاً في 102 مبارتين مع برشلونة، محرزاً كأس الملك في 2021.
على صعيد الأندية، كان أكبر انجاز له احراز الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مع أتلتيكو في 2018
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