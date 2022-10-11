تدور اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر، الدفعة الأولى من مباريات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا وفق البرنامج التالي:

مباريات الساعة 17:45

كوبنهاجن - مانشستر سيتي

مباريات الساعة 20:00

ميلان - تشيلسي

دينامو زغرب - ريد بول سالزبورج

بوروسيا دورتموند - اشبيلية

باريس سان جيرمان - بنفيكا

شاختار - ريال مدريد

سيلتيك - لايبزيج

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 4): برنامج مباريات الثلاثاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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