آرسنال يهزم ليفربول ويستعيد صدارة البريميرليغ

آرسنال يهزم ليفربول ويستعيد صدارة البريميرليغاستعاد فريق أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه ليفربول بثلاثية لهدفين مساء اليوم، في قمة مباريات الجولة العاشرة.

وسجل أهداف أرسنال كل من جابرييل مارتينيلي في الدقيقة الأولى، وبوكايو ساكا "هدفان" بالدقيقتين 45، و76 على التوالي، فيما سجل داروين نونيز في الدقيقة 34، وروبرتو فيرمينو بالدقيقة 53 هدفي ليفربول.

وارتفع رصيد أرسنال بهذا الفوز إلى 24 نقطة، ليستعيد الصدارة من مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 10 نقاط في المركز العاشر.

وفي مباريات أخرى، فاز وستهام يونايتد على فولهام بثلاثية لهدف، وكريستال بالاس على ليدز يونايتد بهدفين لهدف.