آرسنال يهزم ليفربول ويستعيد صدارة البريميرليغ
استعاد فريق أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه ليفربول بثلاثية لهدفين مساء اليوم، في قمة مباريات الجولة العاشرة.
وسجل أهداف أرسنال كل من جابرييل مارتينيلي في الدقيقة الأولى، وبوكايو ساكا "هدفان" بالدقيقتين 45، و76 على التوالي، فيما سجل داروين نونيز في الدقيقة 34، وروبرتو فيرمينو بالدقيقة 53 هدفي ليفربول.
وارتفع رصيد أرسنال بهذا الفوز إلى 24 نقطة، ليستعيد الصدارة من مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 10 نقاط في المركز العاشر.
وفي مباريات أخرى، فاز وستهام يونايتد على فولهام بثلاثية لهدف، وكريستال بالاس على ليدز يونايتد بهدفين لهدف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آرسنال يهزم ليفربول ويستعيد صدارة البريميرليغ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.