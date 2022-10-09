موعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب “آنفيلد”

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي:

تقوم قناة “beIN Sports 1 HD Premium ” بنقل أحداث المباراة.

لعنة كلوب:

ويطار الألماني كلوب لعنة حيث أنه فشل في تحقيق الفوز 3 مرات بعد مرور 8 جولات، سوى 4 مرات فقط وهما يسعي إلي عدم حدوثه غداً أمام أرسنال.