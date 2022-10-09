انت الان تتابع خبر موعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تستكمل اليوم الأحد الموافق الأول من شهر أكتوبر 2022، الجولة العاشرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الذي يعلب له نجم منتخب مصر الأول محمد صلاح مع نظيره آسنال الذي يلعب له النجم محمد النني على أرضية الإمارات معقل المدفعيجة.ويسعى محمد صلاح ورفاقه تحقيق الفوز على آرسنال من أجل المنافسة على بطولة الدوري الإنجليزي خاصة انتهاء فترة التوقف الدولي الماضية، والتعادل مع برايتون في الجولة الماضية بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق
موعد مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي :
تقام مباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب “آنفيلد”
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي:
تقوم قناة “beIN Sports 1 HD Premium ” بنقل أحداث المباراة.
لعنة كلوب:
ويطار الألماني كلوب لعنة حيث أنه فشل في تحقيق الفوز 3 مرات بعد مرور 8 جولات، سوى 4 مرات فقط وهما يسعي إلي عدم حدوثه غداً أمام أرسنال.