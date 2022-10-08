ريال مدريد يهزم خيتافي ويتصدر الليغا مؤقتاً
تغلب نادي ريال مدريد على مضيفه خيتافي بهدف دون رد، في مباراة جمعتهما يوم السبت في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل فريق ريال مدريد هدف التقدم عن طريق إيدير ميليتاو في الدقيقة 3، بعد ركنية استقبلها ميليتاو برأسية سكنت شباك خيتافي.
وقبل نهاية الشوط الأول، احتسب الحكم ركلة جزاء على فينيسيوس، ولكن الحكم الغاها بعد الإستعانة بتقنية الفيديو لأن الكرة تجاوزت خط التماس.
وفي الشوط الثاني، سجل ريال مدريد هدف ثاني عن طريق رودريجو، لكن الغي بعد الاستعانية بتقنية الفيديو بسبب وجود تسلل على البرازيلي.
وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 22 نقطة وارتقى إلى صدارة الدوري مؤقتاً، متقدماً بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة الذي يواجه اليوم الأحد نادي سيلتا فيغو، في حين تجمد رصيد خيتافي عند 7 نقاط في المركز الـ15.
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