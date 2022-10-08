ميلان يقهر يوفنتوس بثنائية بالدوري الإيطالي

ميلان يقهر يوفنتوس بثنائية بالدوري الإيطاليحقق ميلان فوزاً ثميناً على حساب نظيره يوفنتوس بهدفين نظيفين، في قمة المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم يوم السبت.

وعلى ملعب سان سيرو، تقدم المدافع الإنجليزي فيكايو توموري بهدف لميلان في الدقيقة 45 ثم أضاف المهاجم الإسباني ابراهيم دياز الهدف الثاني في الدقيقة 54.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى 20 نقطة ليقتسم الصدارة مع نابولي وأتالانتا، وتوقف رصيد يوفنتوس عند 13 نقطة في المركز الثامن، بعد أن مني بالهزيمة الثانية هذا الموسم مقابل ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات.

وبإمكان نابولي وأتالانتا الابتعاد مجددا بالصدارة، حيث يلتقي نابولي يوم الأحد مع مضيفه كريمونيزي كما يخرج أتالانتا لمقابلة مضيفه أودينيزي.

وحقق ميلان فوزه السادس هذا الموسم مقابل تعادلين وهزيمة واحدة.

والتقى ميلان ويوفنتوس في 199 مواجهة سابقة بالدوري الإيطالي حيث فاز يوفنتوس 77 مرة مقابل فوز ميلان في 59 مباراة وانتهت 63 مواجهة بينهما بالتعادل.

كما التقى الفريقان في 229 مواجهة من قبل على مستوى كافة المسابقات حيث فاز يوفنتوس في 90 مباراة مقابل 66 انتصارا لميلان وانتهت 73 مواجهة بينهما بالتعادل.