نيوكاسل يصعد إلى المركز الخامس بخماسية برنتفورد

نيوكاسل يصعد إلى المركز الخامس بخماسية برنتفوردأحرز برونو غيمارايش هدفين ليقود نيوكاسل يونايتد للفوز 5-1 على برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ويتقدم إلى المركز الخامس بعد عام واحد ويوم واحد من استحواذ تحالف بقيادة السعودية على النادي.

واعتقد برايان مبومو لاعب برنتفورد أنه افتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة لكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بسبب وجود إيفان توني في موقف تسلل في بناء الهجمة. لكن بعد 11 دقيقة تمكن غيمارايش من افتتاح التسجيل بضربة رأس قوية بعد كرة عرضية متقنة من كيران تريبيير في الدقيقة 21. وأضاف جايكوب ميرفي هدفا ثانيا بعد فترة قصيرة وسط معاناة دفاع برنتفورد، مستفيدا من تمريرة كالوم ويلسون.

وقلص توني الفارق من ركلة جزاء بعد لمسة يد من دان بيرن، لكن غيمارايش أضاف هدفه الثاني ثم سجل ميغيل ألميرون هدفا، وهز إيثان بينوك الشباك بطريق الخطأ في مرماه ليخرج نيوكاسل بانتصار كبير.

وبات نيوكاسل خامسا برصيد 14 نقطة وبفارق أربع نقاط عن برنتفورد صاحب المركز 12.