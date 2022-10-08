دورتموند يقتنص تعادلاً قاتلاً من بايرن

دورتموند يقتنص تعادلاً قاتلاً من بايرنخطف بوروسيا دورتموند تعادلا ثمينا أمام ضيفه بايرن ميونخ 2 - 2 يوم السبت في قمة مباريات المرحلة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

ورفع بايرن رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن دورتموند صاحب المركز الرابع، ويبتعد كلاهما بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر يونيون برلين ووصيفه فرايبورغ، حيث يلعب الأول أمام شوتغارت غدا الأحد، فيما يلعب فرايبورغ مع مضيفه هيرتا برلين في اليوم ذاته، وتقدم بايرن عن طريق ليون غوريتسكا في الدقيقة 33، قبل أن يضيف ليروي ساني الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 74 سجل يوسوفا موكوكو هدف دورتموند الأول، قبل أن يدرك زميله أنتوني موديست التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.