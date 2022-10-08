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إنتر ميلان يهزم ساسولو في الدوري الإيطالي

أحرز إيدن دزيكو هدفيه 100 و101 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ليمنح إنتر ميلان الفوز 2-1 على مضيفه ساسولو يوم السبت. إنتر ميلان يهزم ساسولو في الدوري الإيطاليأحرز إيدن دزيكو هدفيه 100 و101 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ليمنح إنتر ميلان الفوز 2-1 على مضيفه ساسولو يوم السبت. وشارك مهاجم البوسنة في تشكيلة المدرب سيموني إنزاغي في ظل غياب روميلو لوكاكو وخواكين كوريا للإصابة، ونجح في ملء فراغهما. ومنح دزيكو التقدم لإنتر في الدقيقة 44 بتسديدة مباشرة بعد ركلة ركنية. وأدرك دافيدي فراتيزي التعادل لساسولو في الدقيقة 60 بتسديدة مباشرة بعد تمريرة روجريو العرضية. ولخصت نظرات المدرب إنزاغي فشل دفاع فريقه في مراقبة لاعب منتخب إيطاليا. وزاد إنتر من ضغطه وأنقذ أندريا كونسيلي حارس ساسولو فرصة خطيرة بأطراف أصابعه بعد ضربة رأس من لاوتارو مارتينيز قبل ربع ساعة من النهاية. لكن بعد ذلك بدقيقة واحدة أرسل البديل هنريك مخيتاريان تمريرة عرضية حولها جيكو بضربة رأس في الشباك. وحقق إنتر ميلان فوزه الخامس هذا الموسم مقابل أربع هزائم ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع. وخسر ساسولو للمرة الأولى بعد انتصارين متتالين ليتوقف رصيده عند 12 نقطة في المركز التاسع. ويستعد "النيراتزوري" لمواجهة برشلونة يوم الأربعاء خلال الجولة الرابعة من دوري الأبطال.

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