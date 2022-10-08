توتنهام يتغلب على برايتون بصعوبة
ألحق توتنهام هوتسبير بمنافسه برايتون آند هوف ألبيون خسارته الأولى على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بعد هدف بضربة رأس من المهاجم هاري كين، يوم السبت.
وتقدم توتنهام بهدف في الدقيقة 22 عندما أرسل سون هيونغ-مين كرة عرضية حولها ببراعة زميله كين برأسه إلى داخل الشباك ليرفع رصيده إلى ثمانية أهداف في الدوري هذا الموسم.
واختار أنطونيو كونتي مدرب توتنهام على غير العادة الاعتماد على ثلاثة لاعبين في خط الوسط بوجود إيف بيسوما، لاعب برايتون السابق، ثم اكتفى بالدفاع بعد التقدم في النتيجة معتمدا على الهجمات المرتدة.
وحاول برايتون الضغط بقوة لإدراك التعادل وصنع عدة فرص أنقذها الحارس هوغو لوريس رغم اقتراب لويس دانك وسولي مارش من التسجيل.
وبدا برايتون حريصا على نيل رضا المشجعين في أول مباراة للمدرب روبرتو دي تسيربي على أرضه واستمر في التقدم للهجوم بعد الاستراحة بينما صنع توتنهام أيضا بعض الفرص، مع أداء دفاعي قوي للفريقين.
وصمد توتنهام حتى النهاية ليعود فريق المدرب كونتي إلى طريق الانتصارات بعد الخسارة في مباراة قمة أمام أرسنال في الجولة الماضية ليصبح الآن على بعد ثلاث نقاط من مانشستر سيتي المتصدر، بينما تراجع برايتون إلى المركز السادس.
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