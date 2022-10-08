سيتي يضرب ساوثامبتون برباعية ويتصدر
سجل إرلينغ هالاند للمباراة العاشرة على التوالي في جميع المسابقات، ليقود مانشستر سيتي للفوز 4-صفر على ضيفه ساوثامبتون وتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.
وكان المهاجم النرويجي قد عانى من مباراة صعبة بمعاييره الاستثنائية، لكنه نجح في هز الشباك في الدقيقة 65 لتصبح النتيجة 4-صفر بعد هدفين في الشوط الأول من جواو كانسيلو وفيل فودن بالإضافة إلى هدف بعد الاستراحة من رياض محرز.
وتقدم سيتي بهذا الانتصار إلى القمة برصيد 23 نقطة من تسع مباريات ويتقدم بنقطتين على أرسنال الذي يمكنه استعادة الصدارة إذا فاز على ضيفه ليفربول يوم الأحد.
ويأتي ساوثامبتون في المركز 16 برصيد سبع نقاط بعد خسارته للمرة الرابعة على التوالي في الدوري، ما زاد الضغط على المدرب رالف هازنهوتل.
ودخل هالاند المباراة في حالة توهج بعد أن سجل ثلاثية في الفوز 6-3 على مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي وأحرز هدفين أيضا في الفوز 5-صفر على كوبنهاغن بدوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع.
ومع ذلك، لم يكن هالاند محظوظا في التسجيل خلال الشوط الأول، وسدد كرة اصطدمت بالقائم وشاهدها تتحرك خارج المرمى.
وسدد هالاند في وقت لاحق تسديدة بعيدة وأخطأ في ضربة رأس في الشوط الثاني، لكنه نجح أخيرا في هز الشباك بعدما قابل كرة عرضية من كانسيلو من الجانب الأيسر وسدد بشكل مباشر من لمسة واحدة ليصل إلى هدفه 15 بالدوري كما أنه هدفه 20 في كل المسابقات هذا الموسم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيتي يضرب ساوثامبتون برباعية ويتصدر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.