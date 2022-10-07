سامباولي مدربا لإشبيلية بدلا من لوبيتيغي

عين نادي إشبيلية الإسباني، الأرجنتيني خورخي سامباولي مدربا له، خلفا لجولين لوبيتيغي المقال الأربعاء عقب الخسارة أمام بوروسيا دورتموند الألماني 1-4 في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح النادي الأندلسي في بيان نشره على موقعه مساء أنس الخميس "وقع سامباولي حتى 30 جوان 2024 ".



وأقال إشبيلية، مدربه السابق لوبيتيغي، مباشرة عقب الخسارة أمام بوروسيا دورتموند 1-4 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويعود سامباولي إلى تدريب إشبيلية بعد توليه هذا المنصب خلال موسم 2016-2017، قبل أن ينتقل لتدريب منتخب الأرجنتين.

وكان المدرب البالغ 62 عاما حرا من أي ارتباط تعاقدي، بعد رحيله عن مارسيليا الفرنسي في جويلية الماضي.

ويحتل إشبيلية المركز الرابع الأخير في المجموعة السابعة في دوري الأبطال، برصيد نقطة واحدة، ويتخلف بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، كما يعاني النادي الأندلسي في الدوري الإسباني حيث يحتل المركز الـ17 بعد سلسلة من النتائج السيئة.

المصدر: وكالات