أرسنال يتصدر مجموعته.. وبيتيس يقهر روما
حقق فريق أرسنال فوزاً كبيراً على حساب نظيره بودو/غليمت، بنتيجة 3-0، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالدوري الأوروبي لكرة القدم.
وسجل أرسنال هدف التقدم عن طريق إدواردو نيكيتاه في الدقيقة 23، في حين سجل روب هولدينج هدف ثاني للمدفعجية في الدقيقة 27، وفي الدقيقة 85 سجل فابيو فييرا هدف ثالث لأرسنال.
وارتقى آرسنال، بهذه النتيجة، إلى صدارة المجموعة الأولى بإجمالي 6 نقاط، بينما تجمد رصيد بودو/غليمت عند 4 نقاط في الترتيب الثالث، بفارق الأهداف فقط عن بي إس في آيندهوفن الهولندي الذي يحتل الوصافة.
وفي المجموعة الثالثة، قلب ريال بيتيس الإسباني تأخره بهدف إلى فوز مثير أمام مضيفه روما الإيطالي 2-1.
استهل روما التسجيل عن طريقه نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا من ضربة جزاء (34) لكن بيتيس أدرك التعادل بواسطة لاعبه جويدو رودريجيز (40)، وفي الدقائق الأخيرة من المباراة نجح الوافد الجديد البرازيلي لويز هنريكي في تسجيل هدف الفوز (88).
ورفع بيتيس رصيده الى 9 نقاط في صدارة المجموعة، وخلفه لودوجوريتس برصيد 4 نقاط، ثم روما برصيد 3 نقاط، ورابعاً هلسنكي برصيد نقطة واحدة فقط.
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