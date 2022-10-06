فوز يونايتد وسوسيداد وتعادل شتورم وهلسنكي

فوز يونايتد وسوسيداد وتعادل شتورم وهلسنكيأفلت مانشستر يونايتد الإنجليزي من فخ مضيفه أومونيا نيقوسيا القبرصي، بعدما تغلب عليه 3 - 2، يوم الخميس، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي شهدت أيضا فوز ريال سوسييداد الإسباني على مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 6 نقاط، لكنه ظل في المركز الثاني، متأخرا بفارق 3 نقاط خلف ريال سوسييداد، الذي احتفظ بالصدارة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الثلاث التي خاضها في المجموعة حتى الآن.

في المقابل، تجمد رصيد شيريف تيراسبول عند 3 نقاط في المركز الثالث، بينما بقي أمونيا نيقوسيا قابعا في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.

وبادر أمونيا نيقوسيا بالتسجيل عن طريق كريم أنصاري في الدقيقة 34، قبل أن ينتفض مانشستر يونايتد في الشوط الثاني، الذي سجل خلاله 3 أهداف متتالية.

وأحرز ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال الهدفين الأول والثاني للفريق الإنجليزي في الدقيقتين 53 و63، قبل أن يعود راشفورد لهز الشباك مرة ثانية، مسجلا الهدف الثالث للضيوف وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 84.

وأشعل الفريق القبرصي المباراة من جديد في الدقائق الأخيرة، بعدما قلص الفارق عبر لاعبه نيكولاس بانايوتو، ليحاول أصحاب الأرض خطف نقطة التعادل على الأقل ولكن دون جدوى.

واشتعلت الأمور تماما داخل المجموعة الثامنة، عقب فوز ريد ستار الصربي 4 - 1 على ضيفه فرينكفاروش المجري، وانتصار موناكو الفرنسي 3-1 على طرابزون سبور التركي.

ورغم الخسارة، بقي فرينكفاروش في صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على أقرب ملاحقيه موناكو، المتساوي معه في نفس الترتيب، بينما جاء طرابزون في المركز الثالث بثلاث نقاط، بفارق المواجهات المباشرة أيضا أمام ريد ستار، متذيل الترتيب، الذي يمتلك نفس الرصيد.

وفي المجموعة الأولى، حقق أيندهوفن الهولندي انتصاره الأول في البطولة، بعدما اكتسح مضيفه زيورخ السويسري 5 - 1.

وبات أيندهوفن في صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة أمام أرسنال الإنجليزي، صاحب المركز الثالث بثلاث نقاط، الذي يستضيف بودو غليمت النرويجي، صاحب المركز الثاني بأربع نقاط، في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.

أما زيورخ، فظل متذيلا لجدول الترتيب بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته في لقاءاته الثلاثة الأولى التي خاضها حتى الآن.

وفي المجموعة الثالثة، فرض التعادل الإيجابي 1 - 1، نفسه على لقاء هلسنكي الفنلندي مع ضيفه لودوغوريتس رازاغراد البلغاري.

وحصد هلسنكي أول نقطة في مسيرته بالمجموعة، لكنه بقي في ذيل الترتيب، بينما ارتفع رصيد لودوجوريتس إلى 4 نقاط في المركز الثاني، وذلك قبل لقاء روما الإيطالي، صاحب المركز الثالث بثلاث نقاط مع ضيفه ريال بيتيس الإسباني (المتصدر) بست نقاط في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.

ومازالت الأوضاع مشتبكة في المجموعة السادسة، عقب تعادل شتورم غراتس النمساوي مع ضيفه لاتسيو الإيطالي.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة، متفوقا بفارق الأهداف على شتورم غراتس، صاحب المركز الثاني، الذي لديه الرصيد ذاته، وذلك قبل لقاء مييتلاند الدنماركي، الذي يحتل المركز الأخير بثلاث نقاط، مع ضيفه فينورد روتردام الهولندي، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في ذات الرصيد.