ريال مدريد يهزم شاختار ويقترب من دور الـ16
تقدم ريال مدريد الإسباني خطوة أخرى نحو التأهل للأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تغلب 2 - 1 على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكرانييوم الأربعاء في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة السادسة في مرحلة المجموعات.
وافتتح البرازيلي روديغو التسجيل للريال في الدقيقة 13، قبل أن يضيف زميله ومواطنه فينيسيوس الهدف الثاني في الدقيقة 28، فيما أحرز أولكسندر زوبكوف هدف شاختار الوحيد في الدقيقة 39.
وارتفع رصيد الريال حامل اللقب إلى 9 نقاط، ليحكم قبضته على الصدارة محققا العلامة الكاملة حتى الآن فيما توقف رصيد شاختار عند 4 نقاط، لكنه ظل في المركز الثاني، فيما يحتل لايبزيغ المركز الثالث بـ3 نقاط وسيلتك رابعاً بنقطة.
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