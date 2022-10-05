سيتي يعزز صدارته.. ودورتموند يصعق إشبيلية

سيتي يعزز صدارته.. ودورتموند يصعق إشبيليةعزز مانشستر سيتي الإنجليزي صدارته للمجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه الكبير 5 - صفر على ضيفه كوبنهاغن الدنماركي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، والتي شهدت تحقيق بوروسيا دورتموند الألماني فوزا كبيرا خارج أرضه على إشبيلية الإسباني 4 - 1.

وتقدم النرويجي إرلينغ هالاند لسيتي في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 32، وبعد 7 دقائق سجل دافيت خوتشولافا لاعب كوبنهاغن الهدف الثالث بالخطأ في مرمى فريقه لصالح سيتي، فيما أضاف رياض محرز الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة 55، وتكفل جوليان ألفاريز بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 76.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، أنهى دورتموند الشوط الأول متقدما بثلاثية نظيفة، بعدما سجل رافائيل غيريرو الهدف الأول للفريق الألماني في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف جود بلينغهام الهدف الثاني في الدقيقة 41، وسجل كريم أديمي الهدف الثالث في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 51 سجل يوسف النصيري هدف إشبيلية الوحيد، فيما جاء الهدف الرابع لدورتموند بتوقيع جوليان براندت في الدقيقة 75.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، بفارق ثلاث نقاط عن دورتموند صاحب المركز الثاني، فيما يحتل إشبيلية وكوبنهاغن المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة لكلاهما، مع تفوق الفريق الإسباني في فارق الأهداف.