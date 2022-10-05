تيشرت الأهلي الجديد اديداس .. شوفه من هنا واعرف موعد الإعلان عنه

موعد الإعلان عن تيشرت الأهلي الجديد اديداس:

رياض - احمد صلاح - بحث الكثير من عشاق المارد الأحمر في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية والوطن العربي بأكمله عن “تيشرت الأهلي الجديد اديداس” خاصة بعد قيام شركة الملابس الرياضية العالمية بالإعلان عن التصميم الجديد.ونشرت شركة اديداس فيديو تروجي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “تويرت، حيث ظهرت فيه أليسيا “نجلة” ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، وحسين عبد الدايم مدرب الأحمال السابق بالأهلي ومحمد هاني ورامي ربيعة

وأكدت الشركة أنه سوف يتم الإعلان عن قميص الأهلي الجديد في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر لعام 2022، حيث ينتظر الكثير من عشاق المارد الأحمر في كل مكان.