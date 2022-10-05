العروض تنهال على نجم الأهلي للرحيل عن القلعة الحمراء .. كولر موافق

رياض - احمد صلاح - تلقى محمد محمود، نجم الأهلي، عدة عروض محلية للرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.محمد محمود نجم الأهلي، يمتلك 3 عروض للرحيل عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي الجاري وذلك من أندية النبك الأهلي، سيراميكا كليوباترا بالإضافة لفيوتشر.

عرض نادي البنك الأهلي ضعيف مالياً بينما عرضي فيوتشر وسيراميكا كليوباترا يخضعان للدراسة منقبل إدارة النادي واللاعب ووكيله.

مارسيل كولر وافق على إعارة محمد محمود نجم الأهلي خلال الصيف الجاري وأعطى الإدارة الحمراء الضوء الأخضر لرحيل اللاعب عن ملعب التتش.

عرض نادي البنك الأهلي ضعيف مالياً بينما عرضي فيوتشر وسيراميكا كليوباترا يخضعان للدراسة منقبل إدارة النادي واللاعب ووكيله.

مارسيل كولر وافق على إعارة محمد محمود نجم الأهلي خلال الصيف الجاري وأعطى الإدارة الحمراء الضوء الأخضر لرحيل اللاعب عن ملعب التتش.