القنوات الناقلة لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.. لمشاهدة ممتعة بدون قطع

القنوات الناقلة لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

وتعتبر مباراة الأهلي والزمالك من أبرز المباريات التي ينتظرها الجميع في كل مكتان والخاصة ببطولة السوبر المصري، وهي من المنتظر أن تقام يوم 28 أكتوبر 2022 في مدينة أبو ظبي الإماراتية، ويحب متابعتها الكثيرين في الوقت المحدد لها.

وتحصل العديد من القنوات على حقوق بث المباراة ومن أبرزها شبكة قنوات أون تايم سبورت، وهي التي تبث جميع المباريات التي تخص الكرة المصرية سواء العربية أو الإفريقية وغيرها من البطولات التي تشارك فيها الكثير من الفرق المصرية أو المنتخب المصري، وأيضاً شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية تبث المباراة عن طريق شبكتها المختلفة.