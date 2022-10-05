سبب حذف الأهلي شعار نادي القرن من قميصه الجديد.. مفاجأة كبيرة غير متوقعة

وجاء هذا بالتزامن مع قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بتغيير الشعار الخاص بالنادي الحالي، بشعار آخر جديد أثناء الفترة القادمة قبل بدء الموسم، واستقر النادي بشكل فعلي على العديد من التغيرات المنتظرة في الشعار الذي يوجد حالياً.

وحدثت الكثير من التغيرات على علامات تجارية خاصة بالنادي الأهلي ومن أهمها النجمة الـ 9 لبطولة إفريقيا، وأيضاً لقب نادي القرن تحت العلامة التجارية الأساسية، وهو الأكثر تتويجاً إلى البطولات القارية.

مفاجأة حول سبب حذف الأهلي شعار نادي القرن من قميصه الجديد

وأعلن المدير التنفيذي للنادي الأهلي سعد شلبي عن السبب الأساسي وراء حذف شعار نادي القرن، وقال “حذفنا نادي الأهلي من قميص فريق الكرة الجديد بسبب بيع حقوق استخدامها حصريا للشركة الراعية السابقة، العقد المبرم مع شركة الملابس الجديدة ينص على إرسال التصميمات الخاصة بملابس الفريق والعلامة التجارية قبل الموسم الجديد بـ9 أشهر”.