انت الان تتابع خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يلتقي مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر 2022 الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ، مع نظيره كوبنهاجن الدانماركي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، على أرضية ملعب الاتحادويسعى أبناء المدرب الإسباني بيب جوارديولا في حصد نقاط المباراة الثلاثة لخطف صدارة ترتيب المجموعة السابعة بعد الفوز على كلا من بروسيا دورتموند الألماني وإشبيلية الإسباني في الجولة أول جولتين.

موعد مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا :

تقام مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا ، في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا:

تقوم قناة “beIN Sports HD Xtra 1 ” بنقل مباراة مانشستر سيتي وكوبنهاجن .