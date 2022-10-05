انت الان تتابع خبر جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة.. استعدوا عشان هتشوفوا أجمد لقاءات والان مع التفاصيل

جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها

وتستمر مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات للموسم الحالي 2022/2023، وهذا بجانب مباريات عربية هامة أمام دوري الدرجة الأولى السعودي، وتشهد الكثير من المجموعات القوية من المباريات، وذلك سواء في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ويأتي الجدول كما يلي: دوري أبطال أوروبا – الجولة الثالثة المباراة الموعد القناة الناقلة سالزبورج – دينامو زغرب 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium لايبزيج – سلتيك 18:45 مصر، 19:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium تشيلسي – ميلان 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium إشبيلية – بوروسيا دورتموند 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 English ريال مدريد – شاختار 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium مانشستر سيتي – كوبنهاجن 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Xtra بنفيكا – باريس سان جيرمان 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium دوري يلو – الجولة السادسة المباراة الموعد القناة الناقلة القادسية – الرياض 18:00 السعودية، 17:00 مصر الرياضية السعودية أحد – العربي 18:45 السعودية، 17:45 مصر الرياضية السعودية الأخدود – الشعلة 20:15 السعودية، 19:15 مصر الرياضية السعودية

رياض - احمد صلاح - ينقب الكثير من الأشخاص عن جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، وذلك في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وهي تثير المتعة الكبيرة ويحب متابعتها كل عشاق الساحرة المستديرة، وهذا يأتي بالتزامن مع عودة منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.