دوري أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 3) : برنامج مباريات الثلاثاء

تدور اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر ، الدفعة الأولى من مباريات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وفق البرنامج التالي بتوقيت تونس:

مباريات الساعة 17:45

بايرن ميونيخ - فيكتوريا بلزن

مارسيليا - سبورتينج لشبونة

مباريات الساعة 20:00

أياكس أمستردام - نابولي

ليفربول - جلاسكو رينجرز

بورتو - باير ليفركوزن

كلوب بروج - أتلتيكو مدريد

انتر ميلان - برشلونة

آينتراخت فرانكفورت - توتنهام هوتسبير

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