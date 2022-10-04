انت الان تتابع خبر عاجل.. موعد قرعة الدوري الممتاز.. هتكون قبل انطلاق المسابقة بأسبوع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على إدارة المسابقة في رابطة الأندية المحترفة عامر حسين، بالإعلان عن موعد قرعة الدوري الممتاز في نسخته الجديدة، وهي التي ينتظرها جميع عشاق الساحرة المستديرة.

وكشف حسين أن قرعة مسابقة الدوري الممتاز في نسخته الجديدة سوف يتم إجرائها يوم الأحد القادم 9 أكتوبر 2022، وتحدث في تصريحات إذاعية مساء اليوم الإثنين، أن رابطة الأندية كشفت عنه في وقت سابق، وأيضاً قرعة الدوري سوف تجري قبل انطلاق المسابقة بأسبوع.

وأيضاً أن الموعد المحدد لانطلاق الدوري الممتاز هو الـ 16 من أكتوبر 2022، والقرعة سوف تقام يوم 9 أي يكون قبل أسبوع كامل على الضربة البداية لهذه البطولة، وقال “أن قرعة بطولة الدوري لن تكون موجهة، موضحاً أن استكمال البطولة خلال إقامة مباريات كأس العالم شأن داخلي لا علاقة له بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، رابطة الأندية غير ملزَمة بالعودة للفيفا لاستكمال الدوري خلال كأس العالم”.