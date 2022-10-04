انت الان تتابع خبر جماهير الأهلي تثور ضد شوبير بعد تعاقد فيوتشر مع حاجي باري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثار تعاقد نادي فيوتشر مع المهاجم الغيني حاجي باري، غضب جماهير الأهلي ضد الإعلامي أحمد شوبير، والذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي فيوتشر لكرة القدم.فيوتشر ضم المهاجم الغيني من صفوف فريق كولورادو سبرينجس الامريكي، في صفقة تم وصفها أنها مقابل رسوم قياسية.

جماهير الأهلي غضبت لأن صفقة حاجي باري وانضمامه لفيوتشر تمت في سرية تامة، ولم يتحدث أو يشير عنها أحمد شوبير في منابره الإعلامية سواء في قناة أون تايم سبورت أو إذاعة أون سبورت.

وعبر منصات التواصل الاجتماعي، ثارت جماهير الأهلي ضد شوبير بسبب حديثه عن صفقات الأهلي الدائم سواء بكلام سلبي أو ببث معلومات عن سير مفاوضات النادي مع الصفقات المختلفة، بينما لم يتحدث عن صفقة مهاجم فيوتشر الجديد التي تمت في سرية تامة.

وحسم الأهلي حتى الآن 3 صفقات، بالتعاقد مع شادي حسين ومصطفى سعد من فريق سيراميكا كليوباترا والبرازيلي برونو سافيو من فريق بوليفار البوليفي.

بينما صفقة مارسينيو حتى الآن لم تتم ومازالت المفاوضات جارية مع ناديه الياباني.