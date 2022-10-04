انت الان تتابع خبر رسالة عنيفة من الخطيب لسيد عبد الحفيظ: لو صلاح محسن عاوز الزمالك الباب مفتوح والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اشتد الخلاف بين إدارة النادي الأهلي وصلاح محسن لاعب الأهلي، وذلك بعدما رفض الأخير أن يرد على اتصالات مدير الكرة المصرية للمارد الأحمر سيد عبد الحفيظ، وهذا لحسم وجهته المقبلة.

وأعلن أحد المصادر في النادي الأهلي أن سيد عبد الحفيظ أكد للكابتن محمود الخطيب أن اللاعب لا يرد على كل اتصالاته، وقال أن الخطيب وجه رسالة عنيفة إلى سيد عبد الحفيظ “لو صلاح محسن عاوز الزمالك الباب مفتوح”.

ولم يرد صلاح محسن على المكالمات الهاتفية التي جاءت له من مسؤولي الأهلي بسبب رفضهم فسخ التعاقد مع الأهلي، ورغبته في الرحيل بشكل نهائي عن الأحمر، وفي الوقت الذي يريد فيه مسؤولو النادي وانتقال صلاح محسن إلى أحد أندية الدوري الممتاز والذي يكون على سبيل الإعارة.