الجزائر: الفوز الاول لفوزي البنزرتي مع فريقه الجديد مولودية الجزائر

فاز فريق مولودية الجزائر على الضيف اولمبي الشلف (2-1) الشوط الاول (1-0) اليوم الاثنين بملعب الدار البيضاء (الجزائر العاصمة), في ختام الجولة السادسة من بطولة الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم ليؤكد استفاقته فيما يواصل شباب قسنطينة تصدره الترتيب العام بعد التعادل الذي عاد به من سطيف أمام الوفاق المحلي (0-0) مساء يوم الأحد.

ويعد هذا الانتصار الأول للمدرب الجديد التونسي, فوزي البنزرتي, بعد ايام من تعيينه على راس العارضة الفنية للنادي العاصمي, بعقد مدته موسم واحد قابل للتجديد, خلفا للفرانكو-بوسني فاروق هادزيبيجيش المقال, من منصبه بسبب سوء النتائج

وافتتح العميد باب التهديف عن طريق المهاجم مرزوقي في الدقيقة (18) قبل أن يعدل الزوار النتيجة في الشوط الثاني عبر توفيق عدادي (د 53) اثر ضربة جزاء, غير أن المولودية رجحت الكفة لصالحها بعدها بدقيقتين بواسطة دبيح (55).



وعلى اثر هذا الفوز, الثاني على التوالي, ترقي المولودية تحت قيادة مدربها الجديد التونسي فوزي البنزرتي الى الصف السادس بثماني نقاط ناقص مباراة أمام الجار شباب بلوزداد بملعب 20 اوت, فيما تعد هذه الخسارة الاولى بالنسبة لالشلفاوة في الموسم محتلين الصف الخامس ب9 نقاط.

كما أكد الصاعد الجديد, اتحاد خنشلة استفاقته بالانتصار الثاني على التوالي, خارج الديار امام نادي بارادو (1-0), علما ان أبناء المدرب نبيل نغيز سجلوا بداية صعبة بتلقيهم لثلاث هزائم متتالية.

وتجرى الجولة السابعة يومي الجمعة والسبت والتي تتصدرها القمة بين الرائد شباب قسنطينة ومولودية الجزائر, في الوقت الذي تم فيه تأجيل أربع مباريات بسبب مشاركة الأندية الجزائرية في المنافسات القارية.

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