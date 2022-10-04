عاجل – موعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول ورينجرز في دوري أبطال أوروبا

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رياض - احمد صلاح - يخوص فريق لفيربول الإنجليزي مواجهة سهلة اليوم الثلاثاء الموافق 4 أكتوبر لعام 2022، عندما يواجه جلاسكو رينجرز الاسكتلندي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2022، على أرضية ملعب آنفيلد.وكان لفيربول قد فاز في الجولة الثانية من البطولة القارية على أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في المجموعة التي تضم كلا من ليفربول ونابولي وأياكس ورينجرز.

موعد مباراة ليفربول ورينجرز في دوري أبطال أوروبا :